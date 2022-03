Visite guidée en Néerlandais au Maquis Bernard Ouroux-en-Morvan Ouroux-en-Morvan Catégories d’évènement: Nièvre

Ouroux-en-Morvan Nièvre Ouroux-en-Morvan Balade de 6 km – max 2h30 Woensdag 24 augustus – Nederlandstalige gidsbeurt naar Maquis Bernard (Ouroux-en-Morvan)

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de Morvan de uitvalsbasis bij uitstek voor het Franse verzet. In de uitgestrekte en ontoegankelijke wouden bouwde men er geheime kampen van waaruit men verzetsdaden tegen de bezetter kon uitvoeren. Tijdens deze wandeling breng ik je tot in het hart van het grootste kamp: Maquis Bernard. Onderweg vertel ik tal van verhalen en toon je nog enkele zeldzame restanten van dit straffe verzetsverhaal.

