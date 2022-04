Visite guidée en Néerlandais au barrage de Pannecière Montigny-en-Morvan, 10 août 2022, Montigny-en-Morvan.

Visite guidée en Néerlandais au barrage de Pannecière Montigny-en-Morvan

2022-08-10 – 2022-08-10

Montigny-en-Morvan Nièvre

balade de 2 km – max 1h30

Woensdag 10 augustus – Nederlandstalige gidsbeurt bij de stuwdam van Pannecière

Het meer van Pannecière is de grootste van de 6 meren in de Morvan. De bijhorende stuwdam is indrukwekkend! Stap met de gids mee over de dam en daal het bos af tot aan de voet. Onderweg krijg je het verhaal van Pannecière te horen, maar krijg je ook heel wat andere weetjes en verhalen over de ruime omgeving en de Morvan te horen.

Start om 10u00 – wandeling van 2 km – max 1u30

Montigny-en-Morvan

