Visite guidée en Néerlandais à Lormes Lormes, 13 juillet 2022, Lormes.

Visite guidée en Néerlandais à Lormes Lormes

2022-07-13 10:00:00 – 2022-07-13

Lormes Nièvre

EUR 5 Les endroits cachés – balade de 3,5 km – max 2h

Woensdag 13 juli – Nederlandstalige gidsbeurt te Lormes

De verborgen plekjes

Samen stappen we door het kleine stadje Lormes en ontdekken heel wat verborgen hoekjes, kantjes en steegjes vol verhalen en leuke weetjes. Onder andere de verhalen over Les Dames de Lormes, het ontplofte kanon en L’Express du Morvan passeren de revue. We genieten ook van een indrukwekkend panoramisch zicht op de regio en duiken in de ooit zo rijke geschiedenis van Lormes.

Start om 10u00 – wandeling van 3,5 km – max 2u

miguel.bouttry@ccmorvan.fr +33 3 45 23 00 00

Lormes

dernière mise à jour : 2022-03-07 par