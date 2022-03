Visite guidée en Néerlandais à Château-Chinon Château-Chinon (Ville), 17 août 2022, Château-Chinon (Ville).

2022-08-17 10:00:00 – 2022-08-17

Château-Chinon (Ville) Nièvre

Balade de 3 km – max 1h30

Château-Chinon is de officieuze hoofdstad van de Morvan. Het feit dat François Mitterand er meer dan 20 jaar lang burgemeester was, voor hij president werd van de republiek, gaf het een bepaald prestige in de ruime regio. Maar het stadje is meer dan het verhaal van zijn bekendste inwoner. Al wandelende ontdekken we de boeiende geschiedenis van het plaatsje, beklimmen de Calvaire die ons een indrukwekkend panorama op de ruime regio biedt en verkennen heel wat verborgen plekjes en kantjes in het centrum.

Start om 10u00 – wandeling van 3 km – max 1u30

Château-Chinon (Ville)

