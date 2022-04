Visite guidée en Néerlandais à Brassy Brassy, 3 août 2022, Brassy.

Visite guidée en Néerlandais à Brassy Brassy

2022-08-03 – 2022-08-03

Brassy Nièvre Brassy

Le Morvan pour les nuls – balade de 3,5 km – max 2h

Woensdag 3 augustus – Nederlandstalige gidsbeurt te Brassy

De Morvan voor dummies

Al wandelend maken we een korte lus rond het dorp Brassy in het hart van het natuurpark de Morvan. Onderweg vertel ik jullie alles wat je moet weten over dit boeiende gebied. Een snelcursus als het ware! Je krijgt verhalen te horen over houthakkers, voedsters, verzetslieden, kelten, etc. Onderweg krijg je ook heel wat boeiende weetjes over het klimaat, landschap, natuur, bevolking, … Een boeiende cursus in een machtig landschap!

Start om 10u00 – wandeling van 3,5 km – max 2u

miguel.bouttry@ccmorvan.fr +33 3 45 23 00 00

Brassy

