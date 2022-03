Visite guidée en Néerlandais à Bazoches Bazoches, 20 juillet 2022, Bazoches.

Visite guidée en Néerlandais à Bazoches Bazoches

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20

Bazoches Nièvre Bazoches

Sur les pas de Vauban – balade de 5 km – max 2h00

Woensdag 20 juli – Nederlandstalige gidsbeurt te Bazoches

In de voetsporen van Vauban

Zo’n 300 jaar geleden was Vauban een meesterstrateeg. Tot ver buiten Frankrijk staat hij vandaag bekend als één van de grootste vestingbouwers uit de geschiedenis. Maar wist je ook dat hij geboren en getogen was in de Morvan? We starten deze vertelwandeling in de schaduw van zijn kasteel in Bazoches en trekken het indrukwekkende landschap in. Onderweg vertel ik jullie niet enkel het verhaal van Vauban, maar heb het ook over pelgrims, kruisvaarders en Napoleon.

Start om 10u00 – wandeling van 5 km – max 2u00

miguel.bouttry@ccmorvan.fr +33 3 45 23 00 00

Bazoches

