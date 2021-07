Roujan Roujan Hérault, Roujan VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE Roujan Roujan Catégories d’évènement: Hérault

Roujan Hérault Roujan

VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE
4 août 2021

Découvrez l'histoire de Cassan en musique. Une visite guidée à 17h00 agrémentée de pauses musicales, par le violoniste Jean-Christophe Castille, pour mieux apprécier ce château rebâti au XVIIIè siècle, qui était à l'origine une prestigieuse abbaye languedocienne. Durée : 2h30. Public adulte, gratuit, nombre de places limitées. Réservation conseillée.

+33 4 67 24 52 45

