2022-07-24 16:00:00 – 2022-07-24 18:00:00 Marseilles-lès-Aubigny

Cher Marseilles-lès-Aubigny Un rendez-vous avec l’histoire de la batellerie : à l’ancienne jonction des deux canaux, ce port fut incontournable au 19e siècle pour le transbordement des marchandises. Un rendez-vous avec l’histoire de la batellerie : à l’ancienne jonction des deux canaux, ce port fut incontournable au 19e siècle pour le transbordement des marchandises. Un rendez-vous avec l’histoire de la batellerie : à l’ancienne jonction des deux canaux, ce port fut incontournable au 19e siècle pour le transbordement des marchandises. ©Pays Loire Val d’Aubois

