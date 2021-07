Carcassonne Archives départementales de l'Aude Aude, Carcassonne Visite guidée en ligne Archives départementales de l’Aude Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite guidée en ligne Archives départementales de l’Aude, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Carcassonne. Visite guidée en ligne

Archives départementales de l’Aude, le dimanche 19 septembre à 09:00

Depuis chez vous, accessibles sur notre site internet [https://archivesdepartementales.aude.fr/](https://archivesdepartementales.aude.fr/) , découvrez deux visites filmées, l’une en anglais, l’autre en occitan. Visite filmée en anglais et en occitan accessible depuis chez vous. Archives départementales de l’Aude 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Carcassonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Archives départementales de l'Aude Adresse 41 avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne Ville Carcassonne lieuville Archives départementales de l'Aude Carcassonne