Visite guidée en langue des signes de l’exposition « Fans des années 80 » Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée en langue des signes de l’exposition « Fans des années 80 » Anglet, 19 mars 2022, Anglet. Visite guidée en langue des signes de l’exposition « Fans des années 80 » Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Anglet

2022-03-19 – 2022-03-19 Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier

Anglet Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Une visite de l’exposition « Fans des années 80 » proposée en langue des signes par Equils, en partenariat avec l’association Signes libres. Une visite de l’exposition « Fans des années 80 » proposée en langue des signes par Equils, en partenariat avec l’association Signes libres. +33 5 59 52 17 55 Une visite de l’exposition « Fans des années 80 » proposée en langue des signes par Equils, en partenariat avec l’association Signes libres. Ville d’Anglet

Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Anglet

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Ville Anglet lieuville Villa Beatrix Enea 2 rue Albert-le-Barillier Anglet Departement Pyrénées-Atlantiques

Anglet Anglet Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet/

Visite guidée en langue des signes de l’exposition « Fans des années 80 » Anglet 2022-03-19 was last modified: by Visite guidée en langue des signes de l’exposition « Fans des années 80 » Anglet Anglet 19 mars 2022 Anglet Pyrénées-Atlantiques

Anglet Pyrénées-Atlantiques