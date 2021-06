Villerville Villerville Calvados, Villerville Visite guidée en famille : La vie inattendue de Villerville Villerville Villerville Catégories d’évènement: Calvados

Visite guidée en famille : La vie inattendue de Villerville 2021-07-05 14:30:00 – 2021-07-05 16:00:00 Villerville Tourisme 40 rue du Général Leclerc

Partez à la découverte de Villerville, un village de pêcheurs accroché aux falaises des Roches noires, dont la vie est rythmée par les marées. De nombreuses expériences ludiques et sensorielles vous attendent pour découvrir en famille ce village de façon immersive grâce à plusieurs jeux tout le long du parcours. Prévoir des bottes ou des chaussures de plage. info@indeauville.fr +33 2 31 14 40 00

