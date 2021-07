VISITE GUIDÉE EN FAMILLE DU MUSÉE DU VIGNOBLE NANTAIS AU PALLET Le Pallet, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Le Pallet.

Le Pallet Loire-Atlantique Le Pallet

Le Musée du Vignoble Nantais est une fenêtre ouverte sur l’histoire, les paysages, la culture, la création et les savoir-faire du Pays du Vignoble Nantais. 500 objets vous parlent des vins et du pays. De l’étiquette au pressoir en passant par le laboratoire ou la taille, 1000 m² d’exposition s’offrent à vous au cœur des vignes, dans un espace lumineux et coloré.

Visite commentée des collections du musée. Laissez-vous conter l’histoire du Vignoble Nantais, les travaux au fil des saisons et l’évolution de ce savoir-faire.

Visite guidée dans les collections du musée adaptée aux petits et grands.

Tous les dimanches à 15h30

accueil@musee-vignoble-nantais.fr +33 2 40 80 90 13 http://www.musee-vignoble-nantais.eu/accueil/

