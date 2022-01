Visite guidée en famille Donjon de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Visite guidée en famille

du mercredi 9 février au vendredi 18 février à Donjon de Rouen

du mercredi 9 février au vendredi 18 février à Donjon de Rouen

Histoires de chevaliers, de château fort ou d’armures médiévales, durant cette visite guidée adaptée aux plus jeunes, les adultes comme les enfants découvrent ce lieu emblématique à travers son Histoire unique. Chaque mercredi, jeudi et vendredi des vacances de février à 15h – Durée 1h – A partir de 8 ans 6€ / pers. – Gratuit pour les moins de 12 ans

Sur réservation

Donjon de Rouen Rue Bouvreuil, Rouen

2022-02-09T15:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-10T15:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-11T15:00:00 2022-02-11T16:00:00;2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T15:00:00 2022-02-18T16:00:00

