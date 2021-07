Guilvinec Guilvinec Finistère, Guilvinec Visite guidée en famille – Découverte de l’estran Guilvinec Guilvinec Catégories d’évènement: Finistère

Guilvinec

Visite guidée en famille – Découverte de l’estran Guilvinec, 10 août 2021-10 août 2021, Guilvinec. Visite guidée en famille – Découverte de l’estran 2021-08-10 11:30:00 – 2021-08-10 13:30:00 Le Port – Terrasse panoramique Haliotika – La Cité de la pêche

Guilvinec Finistère Chaussez vos bottes et partez à la découverte des habitants de l’estran à marée basse : coquillages, crustacés, poissons… Activité en famille, avec des enfants : cette sortie nature est l’occasion pour les petits et les grands de découvrir des animaux et des végétaux dans leur milieu naturel, de les approcher, de les toucher mais en gardant à l’esprit qu’il faut préserver cet environnement fragile. L’animateur expliquera également les bons gestes à adopter pour ne pas détruire cet écosystème. Se chausser et s’équiper en fonction des conditions météo. Masque obligatoire pendant les moments d’explications en début et en fin de sortie.

Les départs se font en fonction des coefficients de marée. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 2 familles inscrites est requis, la sortie sera annulée la veille si ce minimum n'est pas atteint.

