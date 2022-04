Visite guidée en famille de l’Hôtel Dubocage de Bléville

2022-04-30 15:30:00 – 2022-04-30 Cap au cœur du quartier Saint-François ! Notre équipage est attendu à heure précise pour sillonner l’histoire du Havre. Votre longue vue vous permettra d’apercevoir François 1er et Michel Joseph Dubocage mais pas seulement. Ciré et bottes facultatifs. Le samedi 30 avril à 15h30 – Durée : 45 min

Pour les enfants et leur famille.

Gratuit, sur réservation au 02 35 41 69 17. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

