Visite guidée en famille de l’exposition « Alberto Giacometti / Ali Cherri: ENVISAGEMENT » Institut Giacometti Paris, mercredi 24 janvier 2024.

Du mercredi 24 janvier 2024 au dimanche 24 mars 2024 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

mercredi

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

10 € par enfant et 15 € par adulte

Petits et grands, laissez-vous guider par nos médiateurs pour découvrir la nouvelle exposition « Alberto Giacometti / Ali Cherri: ENVISAGEMENT »

Cette visite en famille animée par une médiatrice ou un médiateur de l’Institut Giacometti, propose une approche sensible de l’exposition « Alberto Giacometti / Ali Cherri: ENVISAGEMENT », présentée à l’institut jusqu’au 24 mars.

À partir de jeux d’observation, de récits et contes dits au pied des œuvres, de dessins et croquis réalisés dans les salles, petits et grands se laissent aller à la contemplation et au plaisir de la découverte.

Institut Giacometti

Visite en famille

Durée: 1h

Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris

Contact : https://www.fondation-giacometti.fr https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://giaco.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229129325479

© Fondation Giacometti