Visite guidée en famille de la Villa du Temps retrouvé Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Visite guidée en famille de la Villa du Temps retrouvé Cabourg, 3 avril 2022, Cabourg. Visite guidée en famille de la Villa du Temps retrouvé Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-04-03 11:30:00 – 2022-04-03 12:30:00 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Partez à la découverte des expositions de la Villa et partagez l'histoire de la Belle Époque avec votre enfant, grâce à une visite guidée ludique et adaptée aux familles. Dès 8 ans. (Inscription obligatoire)

