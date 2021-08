Paris Musée de l'Homme Paris Visite guidée en famille de la Galerie de l’Homme – Les petits chercheurs 2 Musée de l’Homme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Musée de l’Homme, le dimanche 19 septembre à 11:15

Une lettre a été retrouvée dans les archives du musée. Le nom de l’expéditeur n’est que partiellement lisible, mais il parle des trésors du Musée de l’Homme. Qui peut-il bien être ? Guidés par un médiateur du musée, petits chercheurs et parents partent à la découverte de ces trésors de la Galerie de l’Homme afin de découvrir, avec l’aide des scientifiques du musée, le nom du mystérieux expéditeur.

Entrée libre sur réservation, rendez-vous dans l’atrium Paul Rivet.

Un jeu de piste en famille pour découvrir quelques-uns des chefs-d’œuvre du Musée de l’Homme, avec l’aide de plusieurs chercheurs. Musée de l’Homme 17 place du Trocadéro 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris

