Visite Guidée « en Chemin vers Super Cayrou » Gréalou Gréalou Catégories d’Évènement: Gréalou

Lot

Visite Guidée « en Chemin vers Super Cayrou », 12 juillet 2022, Gréalou Gréalou. Visite Guidée « en Chemin vers Super Cayrou » rendez-vous parking / salle des fêtes Gréalou Lot

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12 Gréalou

Lot Gréalou Infos pratiques Tarif : 8 € pour les adultes en tarif plein / 4,5 € pour les 12 à 16 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes en situation de handicap / Gratuit pour les moins de 12 ans. Inscription à l’Office de Tourisme du Grand Figeac : 05 65 34 06 25 Cette visite randonnée vous conduira jusqu’à l’ensemble patrimonial remarquable des dolmens du Pech Laglaire et à Super Cayrou, une création architecturale atypique.

Prévoir un équipement adapté à la randonnée. +33 5 65 34 06 25 Office de Tourisme du Grand Figeac PNR causses du quercy

Gréalou

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Gréalou, Lot Autres Lieu Gréalou Adresse rendez-vous parking / salle des fêtes Gréalou Lot Ville Gréalou Gréalou Departement Lot Lieu Ville Gréalou

Gréalou Gréalou Gréalou Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grealou grealou/

Visite Guidée « en Chemin vers Super Cayrou » 2022-07-12 was last modified: by Visite Guidée « en Chemin vers Super Cayrou » Gréalou 12 juillet 2022 Gréalou Lot rendez-vous parking / salle des fêtes Gréalou Lot

Gréalou Gréalou Lot