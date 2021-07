Plussulien Maison de l'Archéologie - Ti an Arkeologiezh Côtes-d'Armor, Plussulien Visite guidée en breton sur l’histoire de la hache polie de Plussulien Maison de l’Archéologie – Ti an Arkeologiezh Plussulien Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plussulien

Visite guidée en breton sur l’histoire de la hache polie de Plussulien Maison de l’Archéologie – Ti an Arkeologiezh, 1 août 2021-1 août 2021, Plussulien. Visite guidée en breton sur l’histoire de la hache polie de Plussulien

Maison de l’Archéologie – Ti an Arkeologiezh, le dimanche 1 août à 14:00

L’association « les chemins de l’archéologie de Plussulien » anime un site historique de la période Néolithique, la carrière de Quelfénec, d’où étaient extraits des pierres polies. Cette histoire est assez fabuleuse et l’association dispose d’un musée pour l’illustrer. Le 1er août prochain, l’association organise une visite guidée en breton sur l’histoire de la hache polie de Plussulien. La visite commencera à 14h par une découverte du musée de l’archéologie puis balade autour de la carrière de Quelfénec. Ce sera l’occasion de découvrir en breton l’histoire de la hache polie de Quelfenec. Cette animation se fait dans le cadre des 10 « promeneries de l’été » organisées par le CAC Sud 22 qui officie sur tout le territoire de Loudéac Communauté Bretagne Centre. Neuf de ces « promèneries » se font en gallo. Une, celle de Plussulien, se fait en breton. L’après-midi sera animée par Marc Antoine Ollivier et Pierre Jezequel. Côté pratique: – rendez-vous à 14h à la maison de l’archéologie (près de la mairie) – animation gratuite – contacts : CAC Sud 22 – 02 96 28 93 53 ou Vincent Aubin 06 66 04 08 47

Gratuit

La visite commencera par une découverte du musée de l’archéologie puis balade autour de la carrière de Quelfénec. L’occasion de découvrir en breton l’histoire de la hache polie de Quelfenec. Maison de l’Archéologie – Ti an Arkeologiezh 23 rue du Centre, 22320 Plussulien Plussulien Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plussulien Autres Lieu Maison de l'Archéologie - Ti an Arkeologiezh Adresse 23 rue du Centre, 22320 Plussulien Ville Plussulien lieuville Maison de l'Archéologie - Ti an Arkeologiezh Plussulien