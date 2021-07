Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée en Béarnais Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée en Béarnais Orthez, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Orthez. Visite guidée en Béarnais 2021-07-20 – 2021-07-20 Musée Jeanne d’Albret 37 rue Bourg Vieux

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 5.5 Frédéric Handy, de l’Ostau Bearnès vous déroule le fil de l’histoire des protestants béarnais… en béarnais ! Frédéric Handy, de l’Ostau Bearnès vous déroule le fil de l’histoire des protestants béarnais… en béarnais ! +33 5 59 69 14 03 Frédéric Handy, de l’Ostau Bearnès vous déroule le fil de l’histoire des protestants béarnais… en béarnais ! dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Orthez Adresse Musée Jeanne d'Albret 37 rue Bourg Vieux Ville Orthez lieuville 43.488#-0.77493

Évènements liés