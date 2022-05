VISITE GUIDÉE EN ANGLAIS : MOLIÈRE 2022 ~ DE LA SCÈNE À LA TOILE, 14 mai 2022, .

VISITE GUIDÉE EN ANGLAIS : MOLIÈRE 2022 ~ DE LA SCÈNE À LA TOILE

2022-05-14 17:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

pierresvives|domaine du Département

Montpellier

Visite guidée de l’exposition “Molière 2022 : De la scène à la toile ” en anglais.

In english please!

De langue maternelle ou non, venez découvrir notre dernière exposition « Molière de la toile à la scène » avec une visite commentée en anglais. Qui sont les artistes sélectionnés pour donner leur vision des pièces de Molière ? Quels messages se cachent derrière les scènes colorées ? Vous saurez tout !

Gratuit sur réservation obligatoire à serviceprogrammation@herault.fr

Vous êtes un groupe et vous souhaitez réserver une visite guidée en dehors de cet horaire? Contactez-nous!

