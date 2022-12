Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne Aix-en-Provence, 1 octobre 2022, Aix-en-Provence . Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Atelier de Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne

2022-10-01 15:30:00 – 2022-12-31

Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Des dizaines d’œuvres, aujourd’hui conservées dans les grands musées du monde, ont été peintes dans cet atelier de lumière et de silence. Découverte, selon les saisons, du jardin, de la vidéo, d’expositions



➜ Langue : en anglais

➜ Durée : 30 minutes pour la visite de l’atelier.



Réservation obligatoire auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix en Provence La visite de l’atelier de Paul Cezanne permet de découvrir l’univers de création et les objets familiers du peintre. Office de Tourisme d’Aix-en-Provence Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Ville Aix-en-Provence lieuville Atelier de Cezanne 9 Avenue Paul Cézanne Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne Aix-en-Provence 2022-10-01 was last modified: by Visite guidée en anglais de l’atelier de Cezanne Aix-en-Provence Aix-en-Provence 1 octobre 2022 9 Avenue Paul Cézanne Atelier de Cezanne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône