Embrun Embrun Embrun, Hautes-Alpes Visite guidée : Embrun, 45′ Embrun Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Hautes-Alpes

Visite guidée : Embrun, 45′ Embrun, 23 juin 2021-23 juin 2021, Embrun. Visite guidée : Embrun, 45′ 2021-06-23 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-25 11:00:00 11:00:00 Parking de la Manutention Centre d’art contemporain Les Capucins

Embrun Hautes-Alpes VISITES 45’ ! 45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, accompagnés d’un guide-conférencier. VISITES 45’ ! 45 minutes pour voir et comprendre l’essentiel, accompagnés d’un guide-conférencier.

Détails Catégories d’évènement: Embrun, Hautes-Alpes Étiquettes évènement : Autres Lieu Embrun Adresse Parking de la Manutention Centre d’art contemporain Les Capucins Ville Embrun lieuville 44.56356#6.49826