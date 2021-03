Comines Eglise St Chrysole de Comines Comines, Nord Visite guidée : Église St Chrysole de Comines Eglise St Chrysole de Comines Comines Catégories d’évènement: Comines

Située sur la Grand-Place de Comines, à proximité des bords de la Lys, l’église Saint-Chrysole domine le paysage et surprend autant par sa forme que par ses couleurs. Classée monument historique en 2002, elle se positionne comme un témoignage de l’architecture en voiles de béton et la première réalisation en France de l’architecte Dom Paul Bellot. Informations pratiques : – 5 € adulte / 2 € enfant (5 à 15 ans) ;

– 5 personnes maximum ;

– Port du masque obligatoire ;

– RDV : devant l’église Saint-Chrysole, Grand-Place à Comines ;

– **Réservation OBLIGATOIRE au 03 59 50 74 49 ou à** [**[valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr](mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr)**](mailto:valdedeule-lys.tourisme@lillemetropole.fr)**.**

Sur réservation, 5€ adulte / 2€ enfant

