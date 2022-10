Visite guidée : Église Sainte-Jeanne d’Arc Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire. S’élevant sur une butte engazonnée, cette église en béton brut de décoffrage est conçue par René Dechenaud, entre 1963 et 1965, pour répondre à l’accroissement de population de ce quartier alors en plein développement. Composé d’un seul grand volume de plan carré, l’édifice se caractérise à l’extérieur, par le jeu de courbes et de contre-courbes du toit et du porche et à l’intérieur, par les effets de lumière produits par les vitraux multicolores. Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

