Visite guidée : Eglise Sainte-Foy Sélestat

2022-03-12 14:30:00 – 2022-03-12 15:30:00

Sélestat Bas-Rhin

EUR A la fois demeure d’une mystérieuse inconnue et écrin d’un très belle chaire, cet édifice roman du 12ème siècle connaît de nombreuses péripéties aux 17ème, 18ème et 19ème siècles. Venez traverser les siècles et en apprendre davantage sur la plus ancienne église de Sélestat.

Visite guidée de l’église Sainte-Foy, RDV devant la Bibliothèque Humaniste

+33 3 88 58 07 20

