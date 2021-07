Labastide-Dénat Église Sainte-Catherine Labastide-Dénat, Tarn Visite guidée Église Sainte-Catherine Labastide-Dénat Catégories d’évènement: Labastide-Dénat

Église du XVe siècle, édifiée sur la base d'une tour du XIe siècle, elle abrite de nombreux objets d'arts religieux que vous serez ravis de découvrir avec un guide passionné

Église Sainte-Catherine
Le Bourg, 81120 Labastide-Dénat
Labastide-Dénat
Tarn

