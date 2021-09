Carcassonne Église Saint-Vincent Aude, Carcassonne Visite guidée Église Saint-Vincent Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Carcassonne

Visite guidée Église Saint-Vincent, 18 septembre 2021, Carcassonne. Visite guidée

Église Saint-Vincent, le samedi 18 septembre à 14:00

Le trésor de l’église Saint-Vincent, réorganisé en 2011, garde de beaux ensembles d’orfèvrerie où sont présentés les oeuvres d’orfèvres toulousains du XVIIe siècle, François Bécane et Guillaume Saint-Clair, de Samson, de l’orfèvre lyonnais Armand Caillat (XIXe siècle) et des orfèvres de la région comme la veuve Loret de Castelnaudary et les Aribaud de Carcassonne. De nombreux ornements liturgiques en soieries lyonnaises du XVIIIe siècle sont présentés dans l’entrée.

Entrée libre,pass sanitaire et masque obligatoire

Visite guidée du trésor de l’église Saint-Vincent de Carcassonne par Marie-Chantal Ferriol, conservateur délégué des A.O.A de l’Aude. Église Saint-Vincent Rue Gamelin, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00

