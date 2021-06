Saint-Girons Église Saint-Valier Ariège, Saint-Girons Visite guidée Église Saint-Valier Saint-Girons Catégories d’évènement: Ariège

Église dédiée à saint Valier (Valerius), 1er évèque du Couserans vers 450. Construite au XIIe siècle, il ne reste de cette époque que le portail roman (classé MH en 1925). Elle a été ensuite construite du XIIe au XIXe siècle associant des parties romanes, gothiques et modernes. L’extérieur est dominé par le clocher-mur d’aspect fortifié (XVIe s). L’église s’intègre dans le dispositif défensif de la ville, à l’angle sud-est de l’enceinte urbaine. L’intérieur comporte un choeur baroque remarquable et des décors de boiseries, peintures murales et tableaux attribués aux artistes d’origine italienne François et Jean-Antoine Pedoya que l’on retrouve dans les différentes chapelles latérales.

Visite guidée de l'église Saint-Valier. Église inscrite à l'inventaire des MH en 2005.

