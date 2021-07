Gourdon Église Saint-Siméon-Le-Stylite Gourdon, Lot Visite guidée Église Saint-Siméon-Le-Stylite Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

le dimanche 19 septembre

L’église Saint-Siméon-le-Stylite, ou _Saint-Siméon-de-la-Capelle_, ancienne église médiévale hospitalière, a été entièrement reconstruite dans un harmonieux style néo-roman en 1902. Éclairée d’un beau programme de vitraux hagiographiques de Gustave-Pierre Dagrand (1903), l’église Saint-Siméon se pare de l’ancienne chaire à prêcher de l’église Notre-Dame des Cordeliers. Cette chaire, oeuvre éminente des sculpteurs gourdonnais Tournié (fin XVIIe siècle) est classée monument historique. Elle figure les mystères de la vie de saint François d’Assise.

Accès difficile pour les personnes à mobilité réduite (PMR)

Église Saint-Siméon-Le-Stylite place Chapou, 46300 Gourdon Gourdon Lot

2021-09-19

