le dimanche 19 septembre

Blason de Julien de Médicis, Archevêque d’Albi. Porche de type renaissance. Ogives rustiques en pierres de Salles. Visite guidée de l’église gothique du XVIe siècle. Église Saint-Sauveur Village, 81130 Villeneuve-sur-Vère Villeneuve-sur-Vère Tarn

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

