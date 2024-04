Visite guidée Église Saint-Romain, Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc, dimanche 9 juin 2024.

Visite guidée Église Saint-Romain, Saint-Romain-de-Colbosc Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Organisé par Pays d’art et d’histoire, proposé par l’association La Hêtraie.

Dans le cadre des festivités du 80ème anniversaire de la Libération de la commune, l’église Saint-Romain, érigée en trois temps aux 14ème, 18ème et 19ème siècles, ouvre ses portes pour un concert à thème du « Brass Band Océane » (à 15h), précédé de la visite de l’édifice riche d’éléments remarquables. Parmi eux, deux statues du 16ème siècle grandeur nature de Saint Pierre et Saint Paul, une croix en pierre de la même époque, classée monument historique et, à l’extérieur, les vestiges du porche de l’ancienne Maladrerie, détruite par un incendie en 1965.

Durée 1h Gratuit, sur réservation à asso.hetraie@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 13:45:00

fin : 2024-06-09

Église Saint-Romain

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

