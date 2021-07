Visite guidée Église Saint-Quintin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Galey.

L’origine de l’église remonterait au XIIe siècle. Sa nef romane fut remaniée au XVe siècle et doublée au XVIIIe en même temps que l’église paroissiale Saint-Pierre. Elle possède un clocher mur. Le cimetière qui l’entour a été déplacé de Saint-Pierre à Saint-Quintin en 1880 par ordonnance préfectorale. Le nom de Saint-Quintin ferait référence soit à un martyr du IIIe siècle, soit à un évêque de Rodez qui participa au concile d’Agde en 509 en même temps que saint Lizier. Aujourd’hui on dit Saint-Quentin, bien que les habitants de Galey et les services du patrimoine disent Saint-Quintin. Son attrait principal est un retable du XVIe siècle en bois sculpté peint et doré composé de 13 panneaux représentant la passion du Christ. Il est considéré comme le plus beau et le plus ancien retable du Couserans.

