Martel Église Saint-Pierre-ès-Liens Lot, Martel Visite guidée Église Saint-Pierre-ès-Liens Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

Visite guidée Église Saint-Pierre-ès-Liens, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Martel. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-ès-Liens

**ÉGLISE SAINT-PIERRE-ES-LIENS :** L’église romane Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges est semi-troglodyte, elle est abritée par un large surplomb rocheux des falaises du causse de Martel. Ce petit édifice roman se distingue essentiellement par ses remarquables modillons du XIIe siècle. Son retable laisse supposer l’existence d’une église dès le Haut Moyen-Âge. Selon un faux du XVe siècle, l’église romane actuelle aurait été construite par Gaillard, seigneur de Mirandol, pour honorer les reliques qu’il avait ramenées de Terre Sainte. L’église se compose de deux corps de bâtiment accolés comportant une nef et un chœur fermé par un mur droit. Dans la partie sud, à l’entrée de la nef, subsistent deux chapiteaux à entrelacs et palmettes caractéristiques de la seconde moitié du XIe siècle. Désaffectée en 1858, supplantée par un édifice néo-roman, l’église de Gluges a été classée Monument Historique en 1913. L’église a été restaurée en partie et fait actuellement l’objet d’un projet de restauration de la seconde nef. L’église romane Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges, est abritée par un large surplomb rocheux des falaises du causse de Martel. Église Saint-Pierre-ès-Liens Gluges, 46600 Martel Martel Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Saint-Pierre-ès-Liens Adresse Gluges, 46600 Martel Ville Martel lieuville Église Saint-Pierre-ès-Liens Martel