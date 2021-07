Puisserguier Église Saint-Paul Hérault, Puisserguier Visite guidée Église Saint-Paul Puisserguier Catégories d’évènement: Hérault

Puisserguier

Visite guidée Église Saint-Paul, 18 septembre 2021, Puisserguier. Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Paul

Visites commentées des aménagements aux différentes époques et présentation des tableaux du XVIIIe siècle. Cette église castrale située au cœur du village était à l’origine consacrée à saint Thomas et recevait les sépultures des seigneurs. Lors de la destruction de l’église Saint-Paul son nom a été transféré. Dans le chœur on trouve deux grands tableaux (inscrits MH) du peintre Jacques Gamelin (1738-1803). Ils représentent la chute de Paul sur le chemin de Damas et sa guérison par Aniane. Lors de leur restauration en 2007, le déversnissage a mis au jour la signature du peintre. Visite guidée des aménagements aux différentes époques et présentation des tableaux du XVIIIe siècle. Église Saint-Paul 7 Place de l’Église, 34620 Puisserguier Puisserguier La Tuilerie Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

