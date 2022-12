Visite guidée : Église Saint-Michel Le Havre, 18 février 2023, Le Havre .

Visite guidée : Église Saint-Michel

Parvis Saint-Michel Le Havre Seine-Maritime

2023-02-18 – 2023-02-18

Le Havre

Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Terminée en 1964, l’église Saint-Michel est l’un des derniers édifices de la Reconstruction. On la doit à l’architecte havrais Henri Colboc qui stylise une Bible ouverte éclairée par un cierge et organise la révélation en jouant du contraste entre extérieur et intérieur. Suivez le guide pour percer toute les subtilités architecturales de cette œuvre sobre et raffinée.

Visite à 14h30 et 15h30

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 35 22 31 22 https://www.lehavreseine-patrimoine.fr/

