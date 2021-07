Visite guidée Église Saint-Mathieu, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montpellier.

Visite guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Mathieu

Cette ancienne chapelle du couvent des dominicains fut construite au XVIIe siècle à la place d’une église médiévale détruite en 1568. Elle compte une remarquable série de sept retables en bois doré, plusieurs tableaux représentatifs de la peinture du XVIIe siècle, ainsi que des toiles de Jean et Antoine Ranc. De nombreuses personnalités de la ville y furent enterrées. Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h et dimanche de 11h à 13h et de 14h à 18h VISITES GUIDÉES Durée : 45 min. Départ toutes les heures. Derniers départs à 12h et à 17h Préinscription obligatoire à l’Office du Tourisme ou au 04 67 60 60 60

Durée : 45 min, départ toutes les heures, derniers départs à 12h et à 17h, préinscription obligatoire à l’Office du Tourisme ou au 04 67 60 60 60

Découverte de l’église Saint-Mathieu.

Église Saint-Mathieu 5 Rue Germain, 34000 Montpellier Montpellier Centre Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00