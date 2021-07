Cébazan Église Saint-Martin-de-Solosan Cébazan, Hérault Visite guidée Église Saint-Martin-de-Solosan Cébazan Catégories d’évènement: Cébazan

Cette église située est dédiée à saint Martin de Solosan, protecteur des routes. Elle est construite sur une base romane dont il ne reste que la partie occidentale et quelques murs qui soutenaient la voûte en berceau. Des arcades percées ouvrent sur des nefs latérales. Le chevet qui devait être semi-circulaire a été remplacé à l’époque moderne par un chœur de plan carré. Sous le porche de l’église se trouve une table d’autel découverte lors de fouilles en 1975, d’époque pré-romane, témoignant de l’ancienneté de l’église. Dimanche à 10h, découvrez avec Francis Marcou, l’histoire de l’église Saint-Martin-de-Tolosan de Cébazan au travers d’une visite commentée inédite! Informations pratiques : 6, rue de l’Église – 34360 Cébazan Mairie de Cébazan – Route Nationale 112- 34360 Cébazan – 04 67 38 02 09 Visite guidée de l’église Saint-Martin-de-Tolosan de Cébazan. Église Saint-Martin-de-Solosan 6, rue de l’église, 34360 Cébazan Cébazan Hérault

