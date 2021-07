Panjas Église Saint-Laurent Gers, Panjas Visite guidée Église Saint-Laurent Panjas Catégories d’évènement: Gers

Église Saint-Laurent, le dimanche 19 septembre à 15:00

Une visite guidée est organisée par l’association de sauvegarde du patrimoine de Panjas. L’église de Panjas est bien connue pour l’ ensemble pictural de son abside romane. La visite commencera à 15h le dimanche 18 septembre sous réserve de la situation sanitaire locale. Le maitien de la distenciation et des gestes barrières sera exigé.

50 personne maximum, sous réserve de la situation sanitaire locale, le maitien de la distenciation et des gestes barrières sera exigé

Visite guidée de l’église Saint-Laurent de Panjas (XIIe-XVe siècles). Église Saint-Laurent Place de l’église 32110 Panjas Panjas Gers

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

