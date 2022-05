Visite guidée : Église Saint-Jean-d’Abbetot La Cerlangue, 19 juin 2022, La Cerlangue.

Visite guidée : Église Saint-Jean-d’Abbetot La Cerlangue

2022-06-19 – 2022-06-19

La Cerlangue Seine-Maritime La Cerlangue

Divin patrimoine. Proposée par l’association des amis de Saint-Jean-d’Abbetot et du patrimoine local.

Attestée en 1050, l’église romane de Saint-Jean-d’Abbetot à la Cerlangue, date des 11ème, 15ème et 16ème siècles. Sauvée de la destruction par l’abbé Cochet qui la fera classer monument historique en 1840, elle conserve dans son choeur et sa crypte des peintures murales exceptionnelles des 13ème et 14ème siècles, restaurées au 19ème siècle.

Visites à 15h et 16h.

Gratuit – Durée : 50 min.

Réservation obligatoire.

