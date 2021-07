Goutz Église Saint-Jean-Baptiste Gers, Goutz Visite guidée Église Saint-Jean-Baptiste Goutz Catégories d’évènement: Gers

Église Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 19 septembre

L'église, néogothique, de la fin du XIXe siecle, entièrement restaurée en 2010, dispose de 6 panneaux peints de Paul-Noël Lasseran, peintre lectourois. À proximité de l'église, une pierre dressée avec une croix de malte sculptée.

