L’église Saint-Jacques le Majeur, construite au cours du XIII ème siècle est à la charnière du roman et du gothique, toutefois de nombreuses dispositions évoquent l’art gothique, ses murs épais et son allure massive sont caractéristiques du gothique du Midi, c’est une des seules églises du Lot consacrée au patron des pélerins. Elle présente une toiture en lauzes. La visite inclue la découverte du Trésor de l’Eglise Saint-Jacques comprenant un ensemble liturgique et rassemblant divers objets de culte, vêtements ecclésiastiques et autres textiles à vocation religieuse. Les visites sont offertes et commentées par l’Association salviacoise Animation et Culture.

Église Saint-Jacques-le-Majeur Le Bourg, 46340 Salviac



2021-09-18 et 2021-09-19