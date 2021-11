Amiens Amiens Amiens, Somme Visite guidée : Eglise Saint-Honoré Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Visite guidée : Eglise Saint-Honoré Amiens, 21 novembre 2021, Amiens. Visite guidée : Eglise Saint-Honoré Amiens

2021-11-21 – 2021-11-21

Amiens Somme Oeuvre de Paul Tournon, l’église Saint-Honoré est la réplique – presque parfaite – du pavillon pontifical de l’Exposition Universelle de 1937.

Vous serez conquis par cet édifice Art déco aux couleurs intérieures chatoyantes grâce à ses verreries. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV devant l’église

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Oeuvre de Paul Tournon, l’église Saint-Honoré est la réplique – presque parfaite – du pavillon pontifical de l’Exposition Universelle de 1937.

Vous serez conquis par cet édifice Art déco aux couleurs intérieures chatoyantes grâce à ses verreries. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV devant l’église

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Oeuvre de Paul Tournon, l’église Saint-Honoré est la réplique – presque parfaite – du pavillon pontifical de l’Exposition Universelle de 1937.

Vous serez conquis par cet édifice Art déco aux couleurs intérieures chatoyantes grâce à ses verreries. Pass sanitaire obligatoire

Sur réservation : http://bit.ly/resaAMAH

RDV devant l’église

Billetterie sur place auprès du guide-conférencier. Droits réservés

Amiens

dernière mise à jour : 2021-11-06 par

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens