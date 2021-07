Carcassonne Église Saint-Gimer Aude, Carcassonne Visite guidée Église Saint-Gimer Carcassonne Catégories d’évènement: Aude

Visites guidées gratuites toutes les heures 10h/11h/12h- 14h/15h/16h/17h. Réservation obligatoire.

En fonction des règles sanitaires en vigueur, durée : 1h, visites à 10h, 11h, 12h, 14h,15h, 16h et 17h

Venez découvrir cette église imaginée et réalisée par l’architecte Viollet-le-Duc en 1854. Église Saint-Gimer place Saint-Gimer, 11000 Carcassonne Carcassonne Aude

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

