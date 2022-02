Visite guidée : Eglise Saint Etienne Nevers, 21 février 2022, Nevers.

Visite guidée : Eglise Saint Etienne Nevers

2022-02-21 – 2022-02-21

Nevers Nièvre

Vous avez faim de patrimoine? Tous les 2 jours, pendant les vacances d’hver, venez à la rencontre de Nevers !

Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine.

Rendez vous le lundi 21 février à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Pureté des lignes, sobriété e l’ornement, audace de la construction, cette église romane du XIème siècle, cachée au coeur du quartier Saint Etienne, vous dévoilera tous ses secrets.

Durée : 1h30 environ.

Tarifs : 7€ / 3.50€ / gratuit aux moins de 6 ans

Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Départ de la visite : Musée de la Faïence et des Beaux Arts

Réservation sur culture.nevers.fr (lien disponible en bas, à droite).

museedelafaience@ville-nevers.fr +33 3 86 68 44 60

Vous avez faim de patrimoine? Tous les 2 jours, pendant les vacances d’hver, venez à la rencontre de Nevers !

Menées par nos guides conférenciers, de courtes visites vous permettront de découvrir la diversité et la richesse de notre patrimoine.

Rendez vous le lundi 21 février à 14h au Musée de la Faïence et des Beaux Arts. Pureté des lignes, sobriété e l’ornement, audace de la construction, cette église romane du XIème siècle, cachée au coeur du quartier Saint Etienne, vous dévoilera tous ses secrets.

Durée : 1h30 environ.

Tarifs : 7€ / 3.50€ / gratuit aux moins de 6 ans

Billets vendus le jour de la visite à l’accueil du Musée de la Faïence et des Beaux Arts.

Départ de la visite : Musée de la Faïence et des Beaux Arts

Réservation sur culture.nevers.fr (lien disponible en bas, à droite).

Nevers

dernière mise à jour : 2022-02-10 par