Visite guidée : Église Saint-Denis Sainte-Adresse, 19 mars 2023, Sainte-Adresse Sainte-Adresse.

Visite guidée : Église Saint-Denis

2 Rue Delarbre Sainte-Adresse Seine-Maritime

2023-03-19 – 2023-03-19

Sainte-Adresse

Seine-Maritime

Sainte-Adresse

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Sur des plans de l’abbé Charles Robert, ancien ingénieur de la Marine et bâtisseur de nombreuses églises cauchoises, Saint-Denis fut construite entre 1874 et 1877 grâce à des fonds privés. En cohérence avec la réputation e la petite cité balnéaire alors en plein essor, l’exécution des vitraux est confiée à des verriers parisiens renommés. L’ensemble architectural et décoratif est particulièrement représentatif de la fin du 19ème siècle.

Visite à 15h et 16h

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Sur des plans de l’abbé Charles Robert, ancien ingénieur de la Marine et bâtisseur de nombreuses églises cauchoises, Saint-Denis fut construite entre 1874 et 1877 grâce à des fonds privés. En cohérence avec la réputation e la petite cité balnéaire alors en plein essor, l’exécution des vitraux est confiée à des verriers parisiens renommés. L’ensemble architectural et décoratif est particulièrement représentatif de la fin du 19ème siècle.

Visite à 15h et 16h

Gratuit – Durée : 45 min

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Sainte-Adresse

dernière mise à jour : 2022-12-19 par