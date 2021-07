Launaguet Église Saint-Barthélémy Haute-Garonne, Launaguet Visite guidée Église Saint-Barthélémy Launaguet Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L’histoire de l’église Saint-Barthélémy est intimement liée au château, à la famille Dufay et à l’oeuvre de la dynastie Virebent. L’église est l’une des plus anciennes au Nord de Toulouse, fondée par l’évêque Saturnin de Toulouse, plus connu sous le nom de saint Sernin. ​Une grande campagne de travaux a été menée à la fin du XIXe siècle, entraînant sa reconstruction quasi-totale, reconstruction à laquelle la famille Virebent participa activement. L’influence des Virebent est ainsi prégnante à l’église Saint-Barthélémy : de la fabrication des mobiliers par la manufacture, à la création des décors peints, ou au financement de cette reconstruction, dont Auguste Virebent (le père) fut l’un des principaux donateurs. Plusieurs éléments de mobilier ont été inscrits au titre des Monuments historiques en 1991 et l’édifice a été inscrit en totalite au titre des Monuments historiques en 2016.

L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction des règles sanitaires en vigueur. Consulter le site internet de la ville avant l’événement. Prévoir un masque

Visite guidée par Nelly Dessaux historienne de l’art spécialiste des Virebent. Église Saint-Barthélémy 31140 Launaguet Launaguet Haute-Garonne

