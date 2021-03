Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Visite guidée : Eglise Notre Dame du Vœu et son quartier Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Visite guidée : Eglise Notre Dame du Vœu et son quartier, 24 octobre 2021

C'est au milieu du XIXème siècle que nait ce quartier pauvre et populaire autour de l'ancienne poudrière (Rue Emile Zola) et d'une nouvelle église dédiée à Notre Dame du Voeu (en souvenir de l'abbaye médiévale du même nom). Ce quartier accueillait l'ancien théâtre devenu bourse au travail, une coopérative et des immeubles haussmanniens.

