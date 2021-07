Lézignan-la-Cèbe Église Notre-Dame-de-l'Assomption Hérault, Lézignan-la-Cèbe Visite guidée Église Notre-Dame-de-l’Assomption Lézignan-la-Cèbe Catégories d’évènement: Hérault

Lézignan-la-Cèbe

Visite guidée Église Notre-Dame-de-l’Assomption, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Lézignan-la-Cèbe. Visite guidée

Église Notre-Dame-de-l’Assomption, le samedi 18 septembre à 08:00

présentation du parvis, la croix des cresses et visite du clocher. Exposition en salle du conseil sur le patrimoine ferroviaire

Suivant conditions sanitaires

Présentation du parvis, la croix des cresses et visite du clocher. Église Notre-Dame-de-l’Assomption Rue de l’église, 34120 Lézignan-la-Cèbe Lézignan-la-Cèbe Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lézignan-la-Cèbe Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Notre-Dame-de-l'Assomption Adresse Rue de l'église, 34120 Lézignan-la-Cèbe Ville Lézignan-la-Cèbe lieuville Église Notre-Dame-de-l'Assomption Lézignan-la-Cèbe